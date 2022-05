La Gassol i la mirada llarga en política

En aquest ple no s’està aprovant comprar res, estem fent una modificació de crèdit perquè, sense fer-ho ara, si sortís l’oportunitat, no tindríem l’opció ni d’estudiar-ho». Així, deixant clar que la possible compra de la Gassol no és un projecte a curt termini, responia el regidor de Territori de Salt Àlex Barceló a les crítiques sobre la conveniència de l’operació. A les crítiques perquè un dels municipis més pobres de Catalunya es plantegi invertir sis milions d’euros en l’adquisició d’unes naus en desús des de fa més d’una dècada. Sostenir que Salt té necessitats més urgents és evident. Absolutament indiscutible. Però també ho és que la feina dels polítics no pot ser només la gestió del dia a dia.

A Salt, a Girona, i o a on sigui, la gent ha d’exigir que els governs municipals siguin capaços de gestionar amb eficàcia els serveis. Les deficiències en neteja, gestió del trànsit o seguretat; la manca de polítiques efectives en accés a l’habitatge; i la poca capacitat de resposta dels serveis socials poden ensorrar la imatge d’un ajuntament davant dels seus veïns. D’una manera molt ràpida. Però, la manca de projectes també ho fa. Encara que sigui més lentament. I a Salt, on la gestió del dia a dia té més urgències (i necessitats) que a moltes altres poblacions, el govern de Jordi Viñas hauria tingut molt fàcil mirar cap a un altre costat en el procés de venda judicial de l’antiga fàbrica tèxtil. Potser no l’acabarà comprant mai, però almenys ha fet l’esforç de pensar a anys vista. A Girona, on sovint s’ha acusat els últims governs de viure de «l’herència Nadal» i la seva transformació del Barri Vell, Marta Madrenas va apostar ahir molt fort per la instal·lació de la Casa de la Tecnologia al Xalet Soler de la carretera Barcelona. Un equipament que, a parer de l’alcaldessa, és «un clar exemple del model de ciutat» que ella proposa. A un any de les eleccions, i sense cap gran projecte emblemàtic per deixar com a llegat, la mirada llarga de Madrenas es concreta en «pujar al tren de la quarta revolució industrial». Convertir Girona en la capital del Blockchain i en seu del Museu de les Matemàtiques per contraposar-ho, per exemple, a les queixes per les presumptes deficiències en neteja.