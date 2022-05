4 euros per entrar a Barcelona

Associacions ecologistes de Barcelona troben que la implamentació de la Zona de Baixes Emissions a l’àrea metropolitana no és suficient per rebaixar la contaminació. Per això aquesta setmana han proposat aplicar un peatge urbà diari que penalitzi amb 4 euros tots els vehicles particulars que circulin per la capital catalana. El grup de savis, però, això ho fa amb la boca petita, també apunta que possiblement caldrien millores en el transport públic si del que de veritat es tracta és desincentivar l’ús del vehicle privat. Demà, entre les 9.10 del matí i 3/4 d’1 del migdia, si vull anar a Barcelona en alta velocitat no puc. No hi ha cap tren. Demà si un veí de Puigcerdà vol anar a la capital catalana en transport públic té temps d’acabar un llibre o mitja sèrie. Pel cap baix, trigarà tres hores. Però els ecologistes volen convèncer les autoritats a cobrar 4 euros per vehicle, perquè la casa es comença per la teulada. Fa mesos va tenir cert impacte, i alguns mitjans de Barcelona se’n feien creus, que l’Ajuntament de Campdevànol havia posat una multa de 1.500 euros per aparcar la furgoneta al costat del camí que porta cap a l’espai natural de l’entorn del Torrent de la Cabana a algú que es devia pensar que n’era l’amo. Allò els semblava desproporcionat. Això dels quatre euros, en canvi, més d’un ho ha aplaudit. Els haurem de cobrar a ells quan vingui a la Costa Brava o al Pirineu.