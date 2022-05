Aquest cap de setmana, per una prova esportiva s’ha tancat unes hores la carretera de Palau-saverdera a Castelló. Fins aquí, res a dir. La llàstima és que un cop acabada la prova, passejant pel voral, no pares de trobar llaunes, bosses de begudes isotòniques i embolcalls de barretes energètiques. Realment és una pena que hi hagi tan poca cura per part dels participants i els organitzadors.