Més audiollibres per a tothom

En una època en què telèfons mòbils, tauletes tàctils, televisors intel·ligents i videoconsoles han acaparat tots els aspectes de la vida, els usuaris dels llibres que s’escolten es valen d’aquests dispositius sense necessitat d’estar mirant-los per gaudir d’un material cada cop més variat. Els experts calculen que el mercat global dels audiollibres es multiplicarà per cinc en només una dècada. Així, mentre que el 2020 la xifra aproximada era de 4.000 milions d’euros, s’espera que el 2030 superi els 20.000 milions. Ciutadans del món sencer van buscar fórmules alternatives d’entreteniment durant el confinament i, després d’explorar aquest servei, el van afegir a les seves preferències. Els especialistes destaquen que els «nivells de retenció» després de la reclusió han estat «elevats», cosa que significa que els consumidors són fidels a la plataforma. Els Estats Units, la Xina i l’Índia han estat les nacions amb un creixement més accelerat. Aquest moviment s’ha donat fins i tot al segment de productes de pagament. Els analistes coincideixen a vincular aquest increment al coronavirus. Les companyies treballen per ampliar els seus catàlegs en el màxim nombre possible d’idiomes, més enllà de l’anglès, que continua sent la llengua de referència al sector, com passa amb el pòdcast.