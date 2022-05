Expressar i canalitzar les emocions forma part del nostre dia a dia, hi ha qui les expressa amb l’escriptura, la fotografia, la pintura i també hi ha els que utilitzem el cos per expressar-nos. Des de ben petita he tingut un gran salvavides que m’ajudava a mantenir-me a la superfície quan pitjor em sentia, la dansa. Considero que aquesta mai ha estat prou valorada i el que volem transmetre a partir d’ella no és només ballar sota el ritme de la melodia, sinó també explicar una història, la teva història, a través dels teus passos.

La dansa ens fa parlar i emetre el missatge en primer persona, ballar és parlar des d’una única perspectiva que, en definitiva, és la que hauríem de conèixer més a fons. La dansa ens enfronta la realitat i ens ensenya a expressar les emocions amb equilibri. Considero que la dansa és de gran ajuda en moltes teràpies i s’hauria de donar més importància i invertir més en ella, perquè crec que invertir en dansa és inverti en salut.