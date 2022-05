Des de la perspectiva d’un nou ordre internacional vist des de Rússia i la Xina, Rússia es considera legitimada per reclamar la seva pròpia àrea d’influència sense ingerències, maximitzant-ne els principals actius: el poder militar i les reserves d’hidrocarburs. Reserves a les quals afegirà els jaciments de gas de l’est a Ucraïna, els segons més grans d’Europa després dels noruecs. La trucada del canceller alemany a Putin per garantir la continuïtat del subministrament demostra que la dependència davant de Moscou va per llarg. I que si Occident realment creu en un ordre internacional sotmès al dret, haurà de fer seriosos sacrificis per aconseguir-ho.