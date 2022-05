380.000 visitants és massificació

Massificació. «Més de 350.000 persones visiten Girona en un Temps de Flors de rècord». Festegem la massificació. 350.000 persones és la xifra que es va dir amb l’últim diumenge pendent encara de recomptar perquè l’Ajuntament preveia que amb les visites d’aquell dia s’arribés «a les 380.000 persones, una xifra de rècord respecte a les edicions anteriors». Enaltim la massificació. «Ens hem de felicitar perquè aquesta edició de Temps de Flors ha estat un èxit. No només de visitants, sinó també d’organització i d’equilibri amb la vida quotidiana dels veïns», deia l’alcaldessa, Marta Madrenas fa uns dies sobre aquesta edició. Celebrem la massificació.

L’any 2018 es va parlar d’una assistència de 250.000 visitants i de la consecució de «l’equilibri entre les afectacions als veïns i el gaudi dels visitants». Alegria per la massificació. El 2019, es van esmentar 255.000 persones i que s’havien aconseguit reduir els pics de gran afluència de gent, evitant els moments de col·lapse del cap de setmana. Massificació.

I anem fent. Perquè Temps de Flors és perquè la ciutat s’ompli de gent. No hi ha topall. Tot és joia i massificació. L’any vinent podem ser 500.000, ben equilibrats i esponjats. I encara serà possible una major afluència.