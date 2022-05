El dissabte passat hi va haver un sabotatge a les vies de l’AVE entre Figueres i Barcelona, el qual està prenent unes magnituds de les que ningú parla.

Renfe informa de retards d’uns 15 minuts en els trens, però no informa de cancel·lacions dels Euromed, tres concretament, durant el matí. En el cas que vulguis anar a Barcelona a treballar, com és el meu cas, no pots confiar en poder arribar-hi, ja que el principal tren està anul·lat, i el següent va amb retard.

I això no és l’únic que es callen. També es neguen a donar cap tipus d’informació sobre quants dies tardaran en arreglar la incidència, per la qual cosa els usuaris no disposem de cap previsió de fins quan s’allargarà la situació. I per no parlar de com ens avisen de les cancel·lacions amb 10 minuts de marge, no més. Crec que el usuaris del servei ens mereixem que ens donin explicacions i ens informin de manera adequada de fins quan haurem d’estar patint les cancel·lacions i retards.

Que el sabotatge de les vies no és culpa de Renfe i Adif ho tenim clar. Però sí que ells trien com informar als usuaris i com compensar-nos. I és evident que no els importa gaire, afectant a milers d’usuaris cada dia.