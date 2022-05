La meva mare va ingressar el dimarts 17 de maig per una fractura de fèmur a l’Hospital Josep Trueta de Girona. És una senyora de 85 anys, amb minusvalidesa de sordceguesa. A 23 de maig, encara no ha sigut operada. Cada dia vivim la mateixa situació, no li donen menjar durant el dia, i la tenen amb el sèrum, pel motiu que: «Pot ser avui l’operaran». A les 7 de la tarda, com que no l’han operat, li porten el sopar. Aquesta situació està desgastant la salut de la meva mare que, degut a estar tants dies al llit, està començant a tenir contractures, dolors, pèrdua de massa muscular, etc.

Com a filla, trobo que aquesta situació és totalment inhumana, penso que com es tracte d’una persona gran prioritzen a altres pacients. Quan va entrar a urgències ens van dir que l’operarien abans de 48 hores, però la realitat ha sigut molt diferent. L’hospital ens manifesta que tenen els quiròfans plens i que hi ha manca d’anestesistes, que quan tinguin un espai ja l’operaran. Hem fet una reclamació a l’Oficina d’Atenció a l’Usuari, però la persona responsable del departament ja ens ha dit que «el fet de posar la reclamació no acceleraria el procés». Què està passant a l’Hospital Josep Trueta de Girona? Quin problema de gestió interna tenen?