Si repasseu el llistat de sardanes programades en el recent aplec del molt sardanista poble de Caldes de Malavella, veureu que no hi ha cap peça programada del mestre Antoni Mas Bou. El mestre Mas, fill i veí del poble, té –com sap tothom que estigui al cas del món de la música– una llarguíssima trajectòria com a compositor, intèrpret i director d’orquestres i cobles, a més d’haver dut a terme una ingent tasca en favor de la dignificació de la professió dels músics, a banda de ser membre actiu en les més importants organitzacions professionals del país.

Antoni Mas estima el seu poble, fa anys va donar a Caldes tot un himne amb la seva celebrada Doll de Catalunya i sempre està a punt de col·laborar amb el que calgui, incloses la revista i ràdio municipals. Els pròxims dies s’estrenarà una obra destinada a acompanyar els gegants en la celebració de Corpus. És especialment cruel que l’any passat els responsables del programa de ràdio sardanista li demanessin la composició d’una sardana per celebrar l’emissió de l’edició número mil, que servís de sintonia al programa, a la qual cosa va accedir desinteressadament tot i estar molt sol·licitat i declinar habitualment peticions similars. Dic que és cruel perquè són els mateixos que després tenen la barra de programar dotzenes de sardanes a l’aplec, cap d’elles del mestre. L’Antoni, que és un senyor, no ha dit res, però és evident comú que se’n sent. Aquesta deu ser la manera caldenca de mostrar gratitud als creadors del poble.