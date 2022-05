Hem donat moltes voltes sobre els atemptats de les Rambles i Cambrils, de l’any 2017, on hi podia morir qualsevol de nosaltres! No seré jo qui expliqui res més del que pensem o imaginem de tot plegat. Ara bé, l’inspector Villarejo, al FAQS de TV3, va explicar la intenció d’aquests fets terroristes tan qüestionats. No sé si diu mentides i no sé si el seu tarannà és fals, però sí que ahir ens va confirmar el que tots ja sospitàvem indirectament.

Tot plegat, presumptament sembla que va ser una operació del país espanyol per espantar al poble català i de passada aconseguir que demanéssim la seva ajuda? Una intenció molt macabre que, ara sí que només escric per avisar al poble català en general, res a veure amb els independentistes, que cal obrir molt bé els ulls per evitar una altre emboscada similar. Si ara que ja sabem quasi tot el què fan per aconseguir empresonar Catalunya, en el moment d’anar a votar, si els catalans no obrim els ulls, és per creure que som molt mesells i massa submisos. No cal dubtar més de l’odi que ens té Espanya per ser com som. O sigui, som, parlem i pensem d’una altra manera.

Més clar l’aigua, i per entendre aquesta situació no cal ser ni independent! Només cal estimar el lloc on vius, i en aquest cas vivim dins dels Països Catalans.