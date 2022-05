Qui decideix en política exterior? (V)

Podem es va presentar a les eleccions al Parlament de desembre de 2015, les seves primeres eleccions al Parlament espanyol, amb un programa impossible de reconèixer als acords de coalició del 2019, només quatre anys després. Rebuig a la presència de forces militars nord-americanes a les bases militars de Morón i Rota; oposició frontal al Tractat de Lliure Comerç entre Espanya i els Estats Units; suport a l’exercici de l’autodeterminació al Sàhara Occidental i concessió de la nacionalitat espanyola als sahrauís residents a Espanya; reconeixement unilateral de l’Estat de Palestina; consulta ciutadana (referèndum) per enviar l’exèrcit espanyol en missions internacionals; el dret a vot per als residents estrangers «estables» i el tancament dels centres de detenció d’immigrants, anomenats oficialment Centres d’Internament d’Estrangers. A més d’altres punts que allunyaven el seu programa de l’agenda socialdemòcrata, que feia temps que era predominant en els governs de centreesquerra. En la repetició de les eleccions del juny de 2016 el programa no va canviar. En l’activitat parlamentària del partit del mandat 2016-2019 podem trobar diverses iniciatives i votacions parlamentàries en línia amb el seu programa electoral.

De l’estudi comparatiu del programa electoral complet del 2015, al qual només es va afegir un annex de desenvolupament el 2019, i de l’actual programa de govern de coalició, podem concloure que Podem ha renunciat als punts principals i més candents de la seva política exterior. Tanmateix, això no vol dir que no es projectessin tensions en el futur de l’acció governamental.

Front Polisari i desautorització per part del ministre d’Afers Exteriors: Just a l’inici del nou govern, hi va haver un enfrontament entre els dos socis provocat per posicions divergents sobre l’autoproclamada República Àrab Sahrauí. El viceministre de Drets Socials, Nacho Álvarez, que pertany a Unides Podemos, va rebre a Suilma Hay Emhamed Salem al seu despatx oficial el 21 de febrer de 2020 i va difondre la trobada a través de les xarxes socials, presentant-la com una reunió amb el ministre sahrauí d’afers Socials i drets de les dones. El missatge es va difondre pel compte oficial de l’oficina del viceministre. El ministre d’Afers Exteriors del Marroc, Naser Buriti, es va posar en contacte amb la seva homòloga espanyola, Arancha González Laya i va presentar una denúncia formal. Espanya no reconeix la República Àrab Sahrauí. El resultat va ser un tuit de desautorització nítid de la ministra espanyola d’Afers Exteriors: «Trucada del meu homòleg marroquí sobre una entrevista del viceministre de drets socials amb un representant del Front Polisario. He aclarit que els articles publicats no reflecteix la posició del Govern. La posició d’Espanya sobre el Sàhara Occidental no ha canviat, és política d’Estat i Espanya no reconeix la RASD».

Probablement també és la primera vegada que es resol una divergència a través de la xarxa social. S’han esborrat els tuits del sectari d’Estat espanyol. La premsa marroquina va carregar amb duresa contra el govern espanyol.

Un esforç de consens sobre la visita a Espanya del president veneçolà titular, Juan Guaidó: El gir copernicà de la política espanyola respecte a Veneçuela s’ha convertit en un element rellevant del debat polític espanyol. El 4 de febrer de 2019, el Govern d’Espanya va ser el primer de tota la Unió Europea a reconèixer Juan Guaidó com el «president a càrrec» de Veneçuela encarregat de celebrar eleccions en el menor període possible des dels resultats de les eleccions presidencials del 20 de maig de 2018 que no havien estat reconegudes per la comunitat internacional. El president Nicolás Maduro va ser acusat de frau i manipulació de resultats per la majoria de països occidentals, així com per l’Organització dels Estats Americans. La diplomàcia espanyola, amb el ministre Josep Borell, va ser especialment activa en la definició d’una posició comuna de la UE. El febrer de 2019 es va produir un fort enfrontament parlamentari entre el PSOE i Podemos a causa d’aquest moviment diplomàtic. Menys d’un any després, el panorama polític a Espanya havia canviat. El 26 de gener de 2020, Juan Guaidó va fer una visita a Espanya com a culminació d’una gira europea en la qual havia estat rebut per Emmanuel Macron, president de la República Francesa i Boris Johnson, primer ministre britànic, entre d’altres. Es posava a prova la cohesió del govern «nounat». En aquesta ocasió, els socis de govern van acordar una posició i un perfil molt diferents dels que va adoptar el govern socialista un any abans. Guaidó no va ser rebut pel president del Govern, només per la ministra d’Afers Exteriors, Arancha González Laya. No va ser rebut a la seu del Ministeri d’Afers Exteriors sinó a Casa Amèrica, entitat pública destinada a fomentar les relacions amb Amèrica Llatina, però que no té rang de seu de govern. No hi va haver roda de premsa de la ministra i Juan Guaidó.

El 13 de febrer de 2020, el govern espanyol es va sotmetre a la primera sessió de control d’aquest mandat al Congrés dels Diputats. Durant la sessió i en resposta al líder del partit d’extrema dreta Vox, el president del Govern va rebaixar Juan Guaidó a «líder de l’oposició veneçolana». El 4 de febrer de 2019, el mateix president espanyol, en una declaració institucional des del seu despatx, es va convertir en el primer president europeu a reconèixer a Guaidó com el «president a càrrec de Veneçuela». El canvi experimentat en un any va ser notable. El propi departament de relacions internacionals de la Moncloa, per complementar el nou càrrec emprat per Sánchez al Parlament, ha afirmat que el Govern manté relacions amb el govern de Nicolás Maduro «perquè és el govern de facto». Aquest episodi mostra que Unides Podemos ha sabut modificar la posició del govern espanyol en les relacions amb el govern de Veneçuela.

La propera setmana veurem les discrepàncies en el marc de les relacions amb la lluita armada del Front Polisari, les Bases Militars nord-americanes establertes a Espanya i les tensions per la delimitació de les aigües internacionals entre Espanya i el Marroc a l’altura de les illes Canàries, segurament el gran motiu no explicitat de quasi un any de tensions diplomàtiques. Sembla ser que en les profunditats d’aquesta zona es troben minerals i recursos naturals d’una gran rellevància econòmica i geopolítica. La propera setmana sí que serà l’última entrega d’aquesta seria d’articles sobre la política exterior de l’actual govern de coalició.