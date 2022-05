Encara no sabem conviure amb la bulocràcia, quan el que es diu en públic sembla una mentida darrere l’altra i les escurabutxaques de la gent ja no donen més de si. Les xarxes, la IA, el metavers o les ganes de fastiguejar ocupen massa temps de les persones, especialment dels més joves, per poder distingir el que és la pura veritat dels intents generalitzats per prendre’t el pel amb assumptes fabulosos i increïbles.

Cansa molt el trikitraka de les xarxes per haver de verificar una afirmació absurda d’una altra que també ho és, però al contrari. El que semblava amb Internet el no va més de la comunicació que ens permetria entendre’ns millor els uns i els altres, s’ha convertit en l’escombriaire de la raó, el que ja s’anomena «la cultura de l’enrenou», gestionada per gent dedicada a enfangar-ho tot, gràcies a la facilitat amb què es pot fer.