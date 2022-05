Miro DdG digital, el 27 a la nit, i veig que en Joan del JohnMary s’ha mort (epd). No m’ho podia creure. Encara no fa tres setmanes que em va tallar els cabells. Ens coneixíem des del 1976, que vaig anar a viure a sobre la seva perruqueria de Maluquer Salvador, érem molt amics. En Joan era una gran persona. Coneixia i el coneixien a tot Girona, i també molta gent de les comarques gironines. Era una persona que queia bé. Gran professional, estimava la seva feina, sempre atent, innovador, avançat a si sortia algun producte per solucionar problemes de cabells. Te’ls oferia, però mai no l’havia vist pressionar a ningú. «Mira, ens ha arribat això, i ja ho hem provat i funciona». Ell havia tingut una colla de perruqueries i s’havia fet un nom des de molt jove. Evidentment que el trobarem a faltar, i molt.

Una vegada, durant un viatge a l’estranger, em varen tallar els cabells. Una colla d’amics meus i coneguts em varen dir: «Que has canviat de perruquer?». Vaig respondre que no, que simplement era fora i que havia anat a un centre diferent. Sembla mentida que important que és el tall dels cabells: la personalitat de la gent comença pels cabells, i que ho preguntin a les dones, que en saben molt més que nosaltres. En Joan sabia trobar aquell punt, estil, llargada, sentit del tall... per a cada client. Jo tenia la sensació que coneixia a tothom, i tenia cura dels detalls.

Recordo que fa uns 12 anys va perdre quasi de manera sobtada el seu fill, en Gerard, de poc més de 30 anys. Per a en Joan va ser un cop molt dur del qual crec que no es va recuperar mai més. Quan em tallava els cabells, o quan ens trobàvem, jo procurava no encetar mai aquest tema, però ell, potser involuntàriament, se li escapava comentar alguna cosa sobre en Gerard i moltes vegades havia d’anar a dins a eixugar-se les llàgrimes. I jo li deia: «Joan, tranquil, és el destí. Un dia et reuniràs amb ell». «Sí, tens raó, Carles, però no puc evitar de pensar-hi». En Joan estimava la família per sobre de tot.

Diumenge passat he estat al seu acte d’enterrament, feia molts anys no havia estat en un acte tan i tan motiu, increïble, vaja. Reunir un diumenge de platja prop de 300 persones al Tanatori de Girona Mémora ens dona la prova de quin tipus de persona era. No me n’amago, hem plorat en un acte molt ben conduït per una noia molt professional, amics, familiars... tots han llegit els seus discursos de com era en Joan, sabia moltes anècdotes però me n’he assabentat de moltes més. La part més emotiva, la dels 3 fills, que els tenia a dos d’ells com a propis, també el fill d’en Gerard, una cerimònia per recordar anys. Felicitar en Paco Baso per publicar un text i sobretot la foto d’en Joan donant compte de la seva mort.