Els usuaris del carrer del Doctor Castany, per a més precisió és el que duu a l’Hospital de Santa Caterina i al Parc Hospitalari Martí Julià, portem temps reclamant una millora de la senyalització de l’encreuament amb el carrer Pep Ventura.

Degut a la inclinació d’aquest darrer, venint des de Girona la visibilitat queda reduïda i fins i tot degut a l’estretor del carrer Dr. Castany no sembla que hi hagi un encreuament.

Sovint quan circulem en direcció al Passeig dels Països Catalans hem de fer suspensió i reduir la marxa per si de la dreta del carril bici ens surt una bicicleta o patinet creuant a tot drap i sense mirar, quan són aquests usuaris els que haurien de cedir el pas. Sobretot per la seva integritat física.

De manera que són els conductors d’automòbil els que han de frenar sobtadament. I a sobre els infractors els insulten i increpen perquè, per ignorància i incivisme, creuen que són els conductors que han de cedir el pas.

Tenint en compte que de topades n’hi ha hagut unes quantes al llarg d’aquests anys, no entenem com no hi ha hagut accidents més greus atès que els autobusos circulen a una velocitat considerable. De fet anys enrere un malalt psiquiàtric va morir a conseqüència d’un atropellament aparentment sense conseqüències.

Esperem que no es torni a repetir i no hàgim de lamentar més víctimes. I demanem a l’Ajuntament de Salt que hi hagi una senyalització més visible com ara un petit semàfor o un senyal de perill més visible.