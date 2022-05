Els fars de la indústria

Les empreses i institucions continuen equivocant-se a l’hora d’adoptar la internet de les coses. El seu grau de desconcert no és tan elevat com el que afecta la blockchain, però la situació és lluny de ser l’òptima, com s’indica en un informe de la consultora internacional McKinsey. Això no obstant, la utilitat d’aquestes innovacions és indiscutible. La mitjana de les llars als Estats Units té més de cinc objectes connectats. La introducció dels assistents domèstics i el període de confinament per la pandèmia han contribuït a avançar en aquest terreny. Però l’àmbit que preocupa més els experts és l’empresarial. Els analistes del Fòrum Econòmic Mundial han identificat un conjunt de fàbriques que descriuen com a «fars». En aquestes companyies, s’ha implementat el «manteniment predictiu», basat en aquesta condició: en lloc d’esperar que una màquina s’avariï, és preferible estudiar-ne el rendiment i avançar-se als problemes quan les dades indiquin que està deixant de ser adequat. En indústries com la química, aquesta metodologia redueix el cost en reparacions i garanteix que no s’aturi la producció a la línia en qüestió, que pot ser de milions d’euros al dia. I la privadesa és un factor clau en aquest camp. Tant les organitzacions com els particulars busquen l’equilibri entre seguretat, facilitat d’ús i fiabilitat.