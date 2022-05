No m’invento res quan goso escriure sobre la relació ment i cos. Hi ha molts estudis referents a la medicina quàntica i no tothom hi està d’acord. Per tant, no seré jo que m’inventi res dins d’aquest món tan real o virtual. Dic real, perquè diria que d’una manera o un altre tots hem viscuts fets increïbles des del punt de vista d’una recuperació de salut envers a un ser proper o d’un mateix sense cap raó aparentment especial. O sigui, diagnòstics fatals, que de cop, han sigut superats sense cap raó lògica. Ara que quasi ningú creu amb els miratges, intentar entendre el per què hi ha persones que es curen sense una explicació mèdica científica, diria que ens ha de fer obrir la ment. Els religiosos sempre han cregut en el seu Ésser Estimat. Però els no religiosos com jo ens pica la curiositat del per què una persona pot rebatre un diagnòstic moribund. Soc fill de metge i de professió veterinari, per tant podria entendre molts raonaments fisiològics i patològics dels éssers vius però quan algú «ressuscita» d’una mort anunciada, sempre em quedo perplex. Per això crec que tenim un tresor molt poc apreciat i només depèn de nosaltres de saber-ho: senzillament, la nostra ment.