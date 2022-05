Quan tenim altres temes, alguns d’ells ben importants, com la mostra estimada llengua; portem molts dies parlant dels presumptes Jocs d’Hivern, de Barcelona, que estan aixecant molta polseguera.

En primer lloc, tot i que la idea va néixer com a projecte de l’alcalde Hereu, que en feu la proposta en el decurs del seu mandat, i que no va reeixir; titllant-lo d’una mena de despropòsit. A més, deien, que el lloc de celebració, seria els Pirineus, d’on venia dir-ne de Barcelona.

Ja fa dies, es va voler rescatar aquell projecte que romania aparcat, i ara és quan la cosa es començà a embolicar. Els Pirineus estan compartits geogràficament entre Catalunya i l’Aragó, i ara resulta que aquests – que mai ens han mirat massa bé, recordem Sixena– també volen intervenir-hi, compartint el protagonisme. I, ves per on, ja la tenim armada.

Ho imaginem com a una comunitat de veïns d’una escala, que quan s’ha de fer alguna obra important tothom vol imposar el seu criteri, alguns de bona fe i altres no tant, i entretant l’obra, a vegades, queda per fer.

A part d’això s’ha de comptar amb els pobles de tot el territori, veïns, i també n’hi ha que no ho veuen clar.

No som qui per dir-los què han de fer, solament que pensin que parlen del 2030, i al pas que va el canvi climàtic. Hi haurà neu?

Sobretot que no es discuteixin, impedint que uns jocs esportius, es transformin en un joc de discussions. És el nostre parer.