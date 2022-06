Haig de donar les gràcies per l’ajuda rebuda el dia de la meva caiguda. Principalment a la Sílvia, a una parella i a dos nois molt joves que en aquell moment van passar per allà. No sé el noms de tots. Va ser a la zona de Sant Dalmai. Van avisar als serveis d’emergència i vaig ser traslladada a l’hospital amb fractura de turmell.

Gràcies també a tots els bombers que van venir i a tos els serveis d’emergència. Estaré sempre agraïda. Una abraçada molt forta.