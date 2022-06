Els carrers que havien de ser sempre nostres (segons les proclames dels manifestants), s’han convertit ara en una trampa. Hi ha avis que ja no poden anar sols a treure diners del caixer sense arriscar-se a agressions i robatoris; noies que han vist destrossats els seus cossos i les seves vides per depredadors; famílies que amb estupefacció i impotència han trobat ocupada la propietat en tornar a casa; turistes que ja no poden gaudir dels nostres paisatges urbans sense que els sigui sostret el rellotge o la cartera; baralles amb matxets a peu de carrer; cops de destral o de ganivet a les places; reguitzell de trets a discoteques i a polígons, i violacions en grup a ple dia. Tot amanit amb ingestes de quantitats de begudes alcohòliques i drogues.

Mai en la història de la humanitat no s’havia repetit tant el mot «progrés» en els mitjans i en la política; però la trista realitat és que la societat no para de recular en drets i llibertats. Aquest és el preu de normalitzar i tolerar la reincidència. Hem arribat a un punt en què els agressors i els delinqüents tenen més drets, oportunitats i protecció que no les víctimes. Condemnes irrisòries o ridícules, i minsa estada en presons equipades amb sales de cinema, gimnàs i piscina, i encara hi ha qui es fa creus de l’augment de la delinqüència. Hem perdut els nostres carrers amb la mateixa avidesa amb què els han ocupat els assassins, violadors i lladres. I, malauradament, els nostres governants, en lloc de protegir-nos i defensar-nos, s’han dedicat a obviar la realitat i a traçar plans de convivència inútils. Aquell Primer d’Octubre, davant les porres dels espanyols, vam somniar un Estat català avançat i pròsper. Per contra, això que ara tenim, després d’haver votat, és una autonomia descatalanitzada i infestada d’incivilitat i de violència. Potser és hora que algú aturi aquest estrany «progrés» que ens deshumanitza.