Ahir, escoltant al Sr. Feijóo, una persona que teníem per moderada i conciliadora, ens va fer molt mal que, en tractar el tema del català que avui està omplint moltes pàgines dels diaris amb tota mena d’arguments, alguns dels quals són totalment enganyosos, que ell s’hi sumi, tractant-ho d’apartheid. Ens hem hagut de sentir moltes coses, però això no és l’últim que esperàvem, i ens ha causat molta tristor.

Aquelles i aquells que vàrem néixer a la post guerra, si que podíem parlar d’apartheid, ja que sens prohibia parlar i escriure en la parla dels nostres ancestres; però per a nosaltres, avui, l’única pretensió que tenim és el manteniment de la nostra llengua, però sense que mai vulguem ignorar el castellà; l’únic que pretenem és que els nostres nets –els infants d’avui– sapiguen bé i puguin fer ús de les dues llengües. Això és el que ja venia passant amb la immersió lingüista, sense cap problema, fins que amb motiu d’una qüestió, més política que social, ho han vingut a complicar.

Mireu, jo mateix, fa temps vaig a un oftalmòleg, on tant ell com la gent del seu equip m’atenen en català, mentre que entre ells parlen en castellà, tan dominen una llengua com l’altra, i no passa res, és el més senzill del món.

Amb això, senzillament, voldria venir a dir que, a vegades, per culpa d’uns quants intransigents, les coses més fàcils es fan molt difícils. I que no s’ofengui ningú.

És el meu parer.