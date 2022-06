Enveja d’Alemanya

Una de les bones notícies de la setmana ens arriba d’Alemanya. El govern ha decidit que els seus ciutadans puguin viatjar des d’ara i fins a finals d’agost per tot el país en transport públic per només 9 euros. Amb els preus dels carburants disparats, no se m’acudeix millor mesura per ajudar a les economies familiars i, de pas, impulsar la mobilitat sostenible. Fa uns mesos, l’executiu de Luxemburg va promoure la gratuïtat del transport públic, sobretot per evitar les congestions de trànsit però també per ajudar els treballadors no tan rics que cada es desplaçaven al país per a treballar-hi.

És molt probable que les nostres finances públiques no puguin assumir, ni que sigui de forma temporal, mesures com les que han adoptat al cor de l’Europa més rica. El que sí que m’atreveixo a dir és que la tan nostrada picaresca portaria el sistema de transport públic alemany a la fallida. Allà no hi ha barreres d’accés al transport públic i només hi ha controls esporàdics dels bitllets a l’interior de trens, metros i autobusos. Malgrat això, pràcticament tothom paga un servei, que abans de la promoció actual, no era precisament barat. D’altra banda, si en el dia a dia ja tenim problemes de sobreocupació i de falta de trens amb Barcelona, amb un campanya de rebaixes la situació seria insostenible.