Des que es va obrir, en soc sòcia, un o dos dies per setmana en faig ús (piscina).

Els mesos d’estiu (juny, juliol, agost i setembre) pago manteniment, sense anar-hi, es tenen dos dies al mes, per poder fer servir les instal·lacions, jo mai els he fet servir. El mesos de gener i febre, per problemes de salut de la pell no hi vaig anar, però si pagar el manteniment. El dia 28 de febrer, ja tinc «mono» de piscina, penso, demà ja es març, podré fer aigua. Quina va ser la meva sorpresa, (eren les 8,20 del matí), que arribo a les instal·lacions, i la persona de recepció no em deixa entrar, diu que fins demà 1 de març no puc entrar, me’n torno cap a casa, a aquella hora «el director» deu estar dormin... Decideixo per aquest estiu, no pagar la quota de manteniment, parlo amb el director (és nou, per cert), ell assegut a la cadira darrera la taula, haig de parlar en castellà, es veu que no entén bé el català (?) jo a peu dret, li faig l’explicació del perquè vull donar-me de baixa aquests quatre mesos, les seves úniques paraules varen ser... «Cuando vuelva tendrá que pagar matrícula...»!! (què sap si tornaré?), sense cap més explicació sortim del seu despatx, em fa anar a la persona de recepció i de nou les úniques paraules al recepcionista... «Es baja, cuando vuelva ha de pagar matrícula...»!!!!

Amb aquest vint i pocs anys que en soc sòcia, he vist passar, personal molt bo, no tant bo, amables o no, però com aquest senyor, mai. Dubto que amb ell, facin socis nous. Estic molt decebuda, molesta i enfadada pel seu tracte, n’ha d’aprendre molt.