Catalanes i catalans, fa més de 300 anys que anem amb el lliri a la mà. Va essent hora de canviar. Estem en un país que es diu Catalunya, tenim una llengua que és diu català. I el que no podem fer és estar cedint sempre, les persones que vulguin venir al nostre país, ja sigui per treballar, ja sigui a la Universitat... Aquest últim, ja sigui per Erasmus o visquis a Catalunya. Si t’has matriculat d’una assignatura, i aquesta és impartida en català el que no podem fer és canviar-la a un altre idioma. És el que hi ha i al qui no li agradi, doncs ja ho sap.

Ja toca imposar-se amb la nostra llengua, no podem deixar què ens la prengui’n.