Fem que Girona brilli més

Esquerra Republicana vam entrar al govern de Girona per desbloquejar i per tirar endavant projectes abandonats i menystinguts durant massa anys; perquè no podíem permetre que la ciutat quedés aturada. Vam decidir arremangar-nos per Girona, per a donar resposta a les demandes de la ciutadania en mig d’una pandèmia especialment complicada per a tothom. Vam assumir la responsabilitat de governar per fer avançar la nostra ciutat. Perquè nosaltres entenem que la millor política és ser útils als gironins i gironines, a diferència d’una política del bloqueig que no ens permet avançar.

Tenim la capacitat de fer una Girona més dinàmica, amb oportunitats i llocs de feina de qualitat Tothom és conscient que vivim un canvi d’època, on les ciutats muten de manera accelerada. Cada dia apareixen nous reptes socials, econòmics, tecnològics, de mobilitat o ambientals que exigeixen noves respostes. Els pròxims anys seran claus per preparar la ciutat pels nous temps. El 2023 està en joc posar les bases de la Girona del futur, amb una visió renovada que tingui en compte els nous models de negoci, la digitalització, la nova mobilitat, les ciutats sostenibles o l’habitatge. És innegable que la decisió de Marta Madrenas —de no repetir com a alcaldable— suposa un fi de cicle d’un determinat lideratge que ha marcat Girona durant anys. Per poder respondre als reptes presents i futurs és necessari adaptar-nos als nous temps. Hem de renovar l’agenda de polítiques públiques i proposar noves receptes. Actuar amb la mirada posada al present i al futur; una mirada actualitzada i que connecti amb els nous referents socials, polítics i econòmics que estan aflorant. Nous referents generacionals que lideren en molts àmbits de la societat, la cultura, l’esport, les entitats i les empreses, i també de cada vegada més institucions, com és el cas de la Presidència de la Generalitat. Un relleu generacional que dibuixa noves formes de lideratge a Catalunya. Cal que aquesta mirada renovada i compromesa marqui el rumb de Girona amb un projecte sòlid i fort. Aquest nou lideratge és necessari per connectar amb la Girona que s’obre pas. Girona té el potencial de brillar encara més. Tenim la capacitat de fer una Girona més dinàmica, amb oportunitats i llocs de feina de qualitat. Una Girona on el nostre jovent pugui construir el seu projecte de vida. Una ciutat que protegeixi l’estil de vida dels gironins i gironines, més segura i més neta. I amb una mirada àmplia, per construir la Girona sencera, la Girona dels barris. És l’hora de fer un pas més, de deixar enrere un cert conformisme de viure de la inèrcia. És l’hora de brillar amb més força.