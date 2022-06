Voldria denunciar una situació que es ve produint diversos estius a la platja de Garbet al municipi de Colera. L’alcalde de Colera posa tots els anys a l’entrada de la platja una barrera de limitació d’alçada. Concretament la limitació és de 1,80 metres. Per evitar que els vehicles que superin aquesta limitació puguin accedir al pàrquing ha instal·lat a la barrera un cadenat. Aquest cadenat impedeix que molts turismes, tant de residents a la zona com de persones que hi estiuegen, puguin gaudir de la platja donat que no hi ha altre possibilitat d’aparcament. Al pàrquing, que és de pagament, hi ha personal encarregat de cobrar la taxa d’entrada. Aquest personal normalment fa horari de 9 del matí a 7 de la tarda. Fora d’aquest horari ningú pot obrir el cadenat, doncs ells són els únics que disposen de la clau. En el cas de que fora d’aquest horari es produís una emergència mèdica o qualsevol altra emergència que afectés als usuaris de la platja no podria entrar a la platja cap vehicle d’assistència, ni ambulàncies, ni bombers, entre d’altres, doncs els seus vehicles sobrepassen l’alçada establerta per la barrera. Crec que l’ús de la barrera es perillós i discriminatiu.

Perillós: si algun usuari de la platja patís un infart i requerís urgentment una ambulància, no disposaria del servei amb la rapidesa necessària, la qual cosa implicaria un risc per a la seva vida. Discriminatori: Qualsevol turisme hauria de poder gaudir de la platja fent el pagament de la taxa corresponent. M’agradaria que es pogués fer difusió d’aquesta situació que es produeix de forma injustificada cada estiu.