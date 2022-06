El passat 24 de maig un control dels Mossos d’Esquadra a la C-65 em va sancionar per conduir amb el mòbil a la mà, fet que no havia passat i així ho vaig manifestar. Vaig demanar si hi havia alguna prova gràfica que ho demostrés i la resposta va ser negativa: segons ells, un agent m’havia vist uns quilòmetres abans i la seva paraula val més que la meva.

Estic totalment a favor que es multi a aquells conductors que fan ús del mòbil, però és injust i incomprensible que amb la tecnologia actual es depengui del que un agent pugui veure en una carretera on se circula a 90 km/h. Una multa de 200 € i perdre la meitat dels punts és quelcom seriós. Considero que s’haurien d’utilitzar sistemes de detecció més rigorosos, ja que és totalment injust pel conductor no poder fer al·legacions, al no existir proves.