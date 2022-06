Un pas poc conseqüent el que ve exercint el president de la comunitat aragonesa. No es pot caure tan baix per sobreviure al desgavell polític que comporta l’actitud presa pel senyor Lambán, com a responsable de poder decidir pel futur de la regió. Un càrrec de responsabilitat no pot, ni hauria, de caure en el parany dels sectors polítics que té al seu govern, on la manipulació xenòfoba en contra de Catalunya no li deixa pensar en l’oportunitat escaient del que podia donar als seus ciutadans. Ell va poder compartir l’opció de ser olímpica en els propers Jocs d’Hivern del 2030. No ha volgut acceptar la disposició plena de Catalunya, al sol·licitar aquesta ja com a seu reconeguda la candidatura esmentada, on les portes s’obrien per ostentar aquest privilegi tan difícil de guanyar-se.

Aquesta tossudesa emmascara la supèrbia manifesta de D. Javier Lambán, al qual s’hauria de veure complagut per la deferència de poder compartir el jocs dins el territori pirenaic del que disposem plegats. No se n’adona de les seves pretensions desorbitades, amb les que tant hi podem perdre les dues comunitats. Només calia seure amb el cap ben fred i avaluar l’oportunitat de passar a la història com dues regions agermanades també a les olimpíades internacionals. El camí adient per assolir les responsabilitats passa per baixar del pedestal enganyós en què ha volgut mal moure les seves fixes, amb el protagonisme enfosquit de voler demostrar no se sap el què, perjudicant la bona imatge del COI, atès que ens contemplàvem amb bona disposició i actitud de poder-ho aconseguir. No creu que encara podem sortir del túnel fosc que ha generat?