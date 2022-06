Dignificar les entrades

Diuen que Girona té una mala entrada però una pitjor sortida. Ho diuen per la gent que ha vingut a viure aquí i llavors temps després han hagut de marxar. El cert també és que si parlem d’entrades a Girona a vegades et venen ganes de sortir i no entrar. La ciutat no té cap entrada digna. La del carrer Barcelona és una de les pitjors imatges que es poden donar. La implantació de la Clínica Girona, amb un edifici blanc, immaculat i de gran presència arquitectònica, hauria de servir de revulsiu i, d’una vegada per totes, urbanitzar aquest accés. No pot ser que hagi diferents naus en desús amb tot obert, vidres trencats...donant una imatge d’inseguretat. El Corte Inglés està portant a terme una reurbanització del seu espai exterior que està transformant tot un tram del mateix carrer i que hauria de servir de model. No costa gaire fer una intervenció i fer més decent una via urbana com aquesta que, per a molta gent, és la primera impressió que reben. Un espai enjardinat -que després cal mantenir- és una bona solució. Si repassem la resta d’entrades a la ciutat també són una autèntica vergonya. Per exemple, l’enllaç cap a l’autopista des de Salt. Es va començar a asfaltar un tram del ferm i no s’ha fet cap més actuació. I la resta d’accessos són molt i molt millorables.