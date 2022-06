El passat dia 5 d’abril el nostre pare ens va deixar. Durant un mes va estar ingressat al Centre Sociosanitari La República de Santa Caterina (Socio 1) i durant dues setmanes i pocs dies al Socio 2 (llarga estada).

Des que ens vam acomiadar d’ell, les seves dues filles, Montse i Anna, compartim un profund sentiment d’agraïment i amb aquestes càlides paraules ho volem transmetre a tot el personal que forma part del centre: metges, infermeres, auxiliars d’infermeria, fisioterapeutes, zeladors i assistents.

De tot cor, gràcies a tots i a totes per ajudar-lo i tenir-ne cura fins l’últim moment, pel vostre esforç, humilitat i respecte.

Així mateix, un especial reconeixement per la Dra. M. Remei Girona per l’assistència rebuda des del primer instant, per la seva humanitat, tendresa i afecte.

A través d’aquest mitjà us volem fer arribar el nostre escalf. Sou un tresor!