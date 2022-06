Als nostres polítics se’ls hi omple la boca d’un estat independent, de fer un referèndum... Però a l’hora de la veritat no sabem anar sols. Avui, en el Congrés dels Diputats, s’ha demanat a l’Estat espanyol més inversió per a les escoles catalanes. Volem ser independents o no? Doncs, va se’n hora de que deixem d’anar de la mà i començar anar sols.