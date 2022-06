La ciutadania no entenem que tot un ajuntament com el de Girona hagi tingut aturat l’enderroc d’un edifici perquè fa temps que hi ha un ocupa. Aquest enderroc –al carrer Universitat de Montpeller– era molt esperat per la gent d’aquell barri perquè n’ha de millorar la comunicació i treure’n la mala imatge de l’immoble. Però no: una obra d’interès general s’ha retardat durant mesos mentre l’ajuntament estava «en converses» amb l’ocupant il·legal de l’edifici. I no serà perquè no se li hagin ofert alternatives. No s’entén que una sola persona en situació clarament irregular pugui oposar-se, i sense conseqüències, a les decisions legals de tot un consistori i que aquest no actuï immediatament. En tot cas, seria bo que els responsables municipals aclarissin als ciutadans –que paguem impostos i complim les lleis– quin estrambòtic impediment s’han trobat per arribar aquesta situació absurda, generadora de pèrdues de temps i diners. O bé hi ha traves legals i protocols que desconeixem –i que no haurien d’existir– o bé els responsables municipals no saben aplicar les seves pròpies normes. Tot és prou greu.