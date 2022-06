Quan un se sent preocupat, una passejada pel bosc d’una forma meditativa i especial, es tracta d’escoltar i estar tranquil. Tot acceptant i reconeixent la presència d’un mateix i deixar que els sentits sentin i gaudeixin d’un mateix del que hi ha en els voltants, mentre es fa la passejada. El bosc pot ser una medicina, però no n’hi ha prou amb una simple caminada entre els arbres, cal absorbir el bosc amb tots els sentits. El poder restaurador del contacte amb la natura ha estat experimentat durant segles. Les nostres funcions encara estan adaptades a aquests entorns i en el dia a dia podem assolir una sensació de benestar. Tot sincronitzant el nostre ritme amb el medi ambient, i així d’aquesta manera, fa que la salut baixi la pressió arterial. Si ens parem a observar, hem canviat els ritmes naturals per altres d’artificials. Hem canviat el temps que serveix en l’elaboració de processos naturals pel ritme que ve marcat per un temps numèric. De fet modifiquem els ritmes naturals pels temps productius i la rendibilitat sense que importin les conseqüències. Això, em recorda a una experiència que vaig viure en el desert amb una amics mentre estava conversant amb ells. En parlar de la bellesa i de com insípid podia ser el desert, veies que ells sentien que n’hi formaven part. No us imagineu que parlava amb gent gran, sinó d’una generació més jove que jo. Aquest sentiment romania i podia sentir sobre això.