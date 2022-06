Em sorprèn que encara s’observin deixalles en marges a la natura, parcs i platges. Com pot ser aquest fet? És lamentable observar aquesta deixadesa per una part de la nostra població i turisme. Manca civisme, cultura i educació.

Si tan senzill és permetre l’augment de lloguers d’immobles i d’impostos en algunes localitats, per què no invertir en agents cívics per multar a la gent incívica? O és que només volen fer pagar els plats bruts a la ciutadania respectuosa amb el medi ambient?

Sovint es deixa en mans del voluntarisme, que està bé com a activitat, però al final estem fent una feina que haurien de fer les administracions.