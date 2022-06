Soc soci del Girona FC, amb el número 352, des de fa molts anys. Anteriorment, també jugador de l’equip juvenil i seguidor des de les antigues instal·lacions de Vista Alegre, on cada diumenge que hi havia partit hi anava amb el meu germà.

Una vegada més, perquè ja és el segon cop que em passa, donat que vaig ser dels «afortunats», que essent soci em vaig quedar sense entrada en la primera promoció que va fer el Girona (contra l’Almeria a Montilivi), em sento totalment decebut per part vostra. És incomprensible que seguint les vostres indicacions de compra d’entrades hagi quedat exclòs d’obtenir-ne una, quan he tingut el càrrec de la compra en el meu compte bancari.

Sé que direu ara, que tot ja s’ha pogut solventar i que tots els que vam estar implicats en aquest affaire, ens heu donat una solució. Però, com diu la cancó, «Companys no es això». No heu tingut ni la delicadesa de que quan els socis us hem enviat l’email explicant que no rebíem les entrades, de contestar, fins que primer amb una minsa nota de premsa i després quan ja tothom ho sabia, heu enviat l’email als afectats perquè anéssim a recollir l’entrada amb la vostra solució miraculosa. Per cert, de sis taquilles que teniu obertes només 3 i amb mitja hora de cua i a ple sol. Fantàstic. No hagués estat més senzill contactar amb el soci, demanar disculpes i enviar-li l’entrada per email?

Tan fàcil que ho teniu de resoldre el tema de les entrades. Només aplicant la lògica més senzilla podíeu deixar el tema enllestit. És tan difícil dir als socis que tenen 24 o 48 hores per alliberar el seu seient o comprar la seva entrada en el seu mateix seient? A què ve haver d’agafar un seient diferent al que en tota la temporada hem tingut? Els sobrants dels seients que han estat alliberats es posen a la venda i tema resolt.

No cal ser cap set ciències per donar una solució amb la qual tots els socis, tots, es veuríem còmodes.

Em sento orgullós de ser soci del Girona FC, davant de tot, però a la vegada avergonyit de com gestioneu el club, només pensant en els vostres interessos i no en el soci. Vagi per endavant que els empleats del club no en tenen cap culpa de les vostres decisions, al contrari, suposo que ells són els que moltes vegades reben les conseqüències de les vostres dolentes decisions. De ben segur que com a mínim les 192 persones afectades en l’affaire d’aquesta promoció amb el Tenerife pensen el mateix que jo us dic. Aquests socis que passem la fred i la pluja a les graderies que, per cert, aquest any ens hem fet un fart i ningú ens ha donat cap explicació del per què dels horaris dels partits, (suposo que algú, algun dia ens ho explicarà) i que ens menyspreeu. Això sí, quan necessiteu «claca» som els primers als quals demaneu que animem.

El dia del partit, de ben segur que la llotja era plena de gom a gom, de «patums», (polítics, alts càrrecs, ex alt càrrecs…, etc.), que alguns ni són socis ni ho seran mai i que de ben segur ni l’entrada es van pagar.

Al soci no el podeu tractar així si voleu ser un club de primera.