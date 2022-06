Enguany, per primera vegada, s’ha aplicat el decret 11/2021 que regula el dret d’admissió en el procés d’inscripció de l’educació primària i secundària obligatòries i vetlla per la inclusió i l’homogeneització de l’alumnat amb necessitats especials a totes les escoles i instituts. Aquest decret se suma al sistema de baremació vigent, on els progenitors o alumnes amb problemes de salut obtenen més punts i tenen prioritat en el procés d’inscripciós.

Malauradament, a Girona, i concretament al barri de Montilivi, l’aplicació d’aquest nou decret ha coincidit amb un any on la demanda d’inscripcions per 1r d’ESO és més alta per l’elevada natalitat al 2010. La manca de previsió del Departament d’Ensenyament ha provocat que 18 famílies quedin excloses de l’Institut Montilivi, malgrat ser l’institut adscrit a les seves escoles d’educació primària i viure a la zona geogràfica corresponent.

No entenem com l’aplicació d’un decret en pro de la inclusió, disminueix les probabilitats que famílies que viuen a la zona puguin triar l’institut pel seus fills i finalment quedin excloses. No hauria de tenir tothom el mateix dret de triar l’institut del seu fill, independentment de si algun progenitor té una discapacitat o si la família té un problema econòmic? No hauria d’estar tothom inclòs? Perquè al final, si no tens cap problema, és un problema, perquè tens menys possibilitats de triar escola o institut i quedes exclòs.