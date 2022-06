A l’atenció de tots els sanitaris, amb especial èmfasis a l’equip d’oncologia i pal·liatius de l’Hospital Josep Trueta.

La família Peix-Bonada i cercle proper volem deixar constància amb aquest escrit de l’agraïment que sentim per la gran qualitat professional i sobretot humana de tot l’equip sanitari. A escala personal l’atenció rebuda tant al pacient (el nostre pare) com als familiars directes durant l’acompanyament ha estat impecable i immillorable.

Com ell ens va demanar, compartim amb vosaltres el text que va deixar escrit en els seus últims dies: «A l’atenció de tot el personal de l’Hospital Josep Trueta. Jo Sebastià Peix i Oncins i tota la meva família volem agrair el tracte, la delicadesa i humanitat que ens han transmès des del primer dia tot el personal de l’hospital. Gràcies per tenir-nos cura i acompanyar-nos en aquests moments, estem en el millor lloc on podríem estar. Sebastià Peix»

Gràcies de tot cor de part de tota la família.