Solucions urgents per a l’AP-7

Des de l’aixecament de peatges a l’AP-7, l’autopista s’està convertint en tota una ratera: increment del trànsit, camions, més accidents i cues pràcticament cada cap de setmana. I això que encara estem a la primavera. Amb l’arribada de l’estiu, es preveu que als mesos de juliol i agost vagi encara més carregada, sobretot tenint en compte la situació del transport públic a la Costa Brava (com tenim l’estudi del tram-tren, senyors de la Generalitat?).

La situació de col·lapse de l’AP-7 és tal que cada cop hi ha més gent que enyora els peatges. I és que la falta de planificació per part de les administracions no té cap excusa. Feia temps que se sabia que el Govern espanyol no renovaria la concessió, però malgrat això no hi havia cap mesura prevista: ni per part de l’Estat, que s’ha pres el seu temps a l’hora de retirar les cabines, ni per part de la Generalitat. Ara, el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha proposat una bona idea -aixecar els peatges de la C-32 quan l’AP-7 vagi molt plena-, però el seu col·lega de Territori, Jordi Puigneró, ho descarta dient que només seria un «pedaç» per maquillar la «falta d’inversions de l’Estat». Doncs sí, potser seria un pedaç, però almenys seria un pedaç útil. No n’hi ha prou amb queixar-se, sinó que ara calen solucions urgents.