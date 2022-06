Soc una estudiant de secundària i al llarg d’aquest curs, i després de dos anys de pandèmia, les reivindicacions de professors i alumnes han sorgit amb força. De totes elles, n’hi ha una que m’ha cridat l’atenció i és la resolució judicial que obliga els instituts i a les escoles catalanes a fer un 25% de les classes en castellà.

Segons la meva opinió donar un tant per cent a la utilització de la llengua és ridícul, ja que entre els joves és usual que en moltes de les seves activitats el català no sigui la seva llengua habitual, sense parlar dels grans errors, que comet una gran majoria.

El meu pare quan era jovenet, a l’escola on anava tenien el català prohibit a l’aula, no obstant això, fora d’aquest àmbit, tot es parlava en català. El meu pare parla un català molt ric, utilitza paraules que per alguns podrien semblar cultes igual que les seves expressions, fugen de les formes estandarditzades més utilitzades. Els joves d’avui en dia no són conscients del que estem perdent, cada cop parlem més idiomes, però oblidem que la nostra llengua ens dona la nostra identitat, que ens fa com som i en un institut això serveix per integrar els nouvinguts i donar-los les mateixes oportunitats. La utilització del català com a llengua habitual ha disminuït entre els joves els últims anys i no crec que sigui el moment que es forci a disminuir les classes en català quan en realitat la llengua dominant, el castellà, guanya terreny al català dia a dia.