Amb aquest augment de temperatures els risc d’incendis és més alt i la prova són els dos d’importants que ara estan cremant. Per què no es fan grups durant els caps de setmana o cap al vespre durant la setmana per netejar els boscos? O bé encara millor, perquè no s’organitzen aquestes feines de neteja durant tot l’any? Segur que hi hauria molts de voluntaris que s’apuntarien a fer-ho, sobretot joves.