Senyora Pilar Llop, ja mana Vox

Una dona camerunesa Mayi passa per Marroc on dona a llum una nena Anna. S’embarca en una pastera i arriba a Espanya per Tarifa. S’instala a Montilla. La nena no la vol reconèixer Camerun, ni Marroc, ni Espanya. D’això en fa set anys! Després d’un temps a Andalusia se’n va a Donostia, però es clar l’Ajuntament no la pot empadronar i, per tant, tenir accés a la sanitat pública i a l’escolarització. Un bebè apàtrida! Però quina merda de país és aquest! Un bebè apàtrida!

Arribats a aquest punt ja n’hi ha per muntar unes quantes barricades. Primer s’hi oposa el registre civil, després es denuncia el fet i un jutjat de Donostia al novembre afirma que s’han vulnerat els drets fonamentals de la nena i ordena al Registre Civil a inscriure el naixement fora de termini i li reconeix la nacionalitat espanyola. La fiscalia hi va estar d’acord però l’Abogacía del Estado no i recorre davant l’Audiència de Guipúscoa. Quina mala persona deu ser aquest advocat de l’Estat? Llàstima que no trobo el nom.

El Ministeri de Justícia explicava també que «no se ha producido vulneración de ninguno de los derechos fundamentales» ja que «los extranjeros gozan en España de las libertades públicas que garantiza» la Constitució «en los términos establecidos por los tratados y la ley». El «mero hecho de ser apátrida» no da derecho a la nacionalidad, argumentaban, e insistían en que «la menor no ha nacido en España, sino en Marruecos». Aquí hi anirien deu línies directament d’insults. L’Audiència de Guipúscoa actua amb consciència moral i dona la nacionalitat a la nena. El més fotut és que l’advocacia de l’Estat ha estat dubtant en recorre al Tribunal Suprem.

A veure, en aquests set anys quins ministres de justícia hem tingut. Rafael Català del PP, el que cantava Viva la Muerte ja es veu que no se’n pot esperar res de bo. A veure els altres tres. Dolores Delgado del govern del PSOE, va presidir l’exhumació de Franco donant-li tractament de cap d’Estat, una vergonya. Ara és fiscal general de l’Estat. Juan Carlos Campo del PSOE, un home gris que va durar un any i, per fi, l’actual ministra Pilar Llop també del PSOE. D’aquests tres ministres, no n’hi ha cap que tingui una mica de decència? Van poder dormir a les nits? Mai van sentir l’empatia del patiment de la mare per una possible malaltia del seu nadó? Però en quin món més miserable vivim!

Pel que sembla i segons dades oficials hi podria haver 986 casos iguals. L’esquerra quan governa ha de fer evident que ho fa diferent. No se n’adona que aquestes coses són les que faria un govern neofeixista del PP amb Vox? Quan Manuel Valls essent ministre de l’interior va fer aturar un autocar escolar, va detenir una nena de 15 anys davant dels terroritzats companys de classe i la va deportar a Romania, va segellar el resultat del PSF de fa pocs dies: un 1,8%. El PSOE d’Andalusia va passar de 2,2 milions de vots el 2004 a 1 milió escàs del 2018. Han perdut 1,2 milions de vots en 14 anys. Més de la meitat. La resposta és clara, per fer polítiques de dreta ja hi ha la dreta.