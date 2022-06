Ja fa mesos, quan vaig decidir presentar-me al secretariat de l’Assemblea en vaig parlar amb la gent més propera. Després de les seves cares de sorpresa venia la pregunta del milió, per què?

Ara és el moment de dir en públic el que els hi deia en aquelles converses.

Sempre he cregut en el poder del moviment popular, perquè sigui fort ens calen unes assemblees bases molt activades i fortes aquesta és la missió que m’he autoimposat, m’agrada molt el contacte amb la gent, hem d’aconseguir entre tots l’alegria què hi havia fins al 17 i la mentalitat republicana.

Ara tenim una Generalitat autonomista i el poder del 78 té molt clar unes quantes coses entre elles què els polítics de carrera sempre tenen les mans lligades, ho saben fer servir i molt bé, aquí el poble en aquests moments hi podem fer poca cosa.

També que un poble submís a aquest polítics, separat en petits grups que no s’entenen entre ells és un poble anul·lat. Aquí sí que hi podem fer i molt, el poble unit cap a la desobediència i la no cooperació, braç a braç sense mirar a qui tenim al costat com l’u d’octubre.

Per això he entrat al secretariat per fer del moviment popular la força del procés.