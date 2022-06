Com a tècnic esportiu del club Skaphos-sub he fet una xerrada en el Centre d’Educació Especial Mare de Déu del Carme de Sarrià de Ter i també, els hem facilitat plafons educatius de la fauna marina. Aquest centre durant el trimestre treballen la Mediterrània i la xerrada va ser una introducció al busseig en tub, fauna marina i respecte i conservació del medi marí. En tot moment els alumnes varen participar amb motivació, atenció, silenci i comportament exemplar. Es notava molt el treball i mentalització anterior del professorat, els valors i forma de treballar del centre. Com a docent vull agrair la feina que no es veu del professorat i en particular d’aquest centre que treballa amb alumnes d’educació especial. Gràcies perquè vaig gaudir molt i els alumnes ho varen aprofitar amb il·lusió i interès.