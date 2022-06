Jutges i violència masclista

Una trentena de dones han mort assassinades per crims masclistes a les comarques gironines els últims 20 anys. El nombre de denuncies per aquesta xacra no para d’augmentar: els Mossos d’Esquadra atenen cada dia quatre gironines per casos violència masclista en el primer trimestre. Una de les mesures que les víctimes o la fiscalia poden sol·licitar als jutges són mesures de protecció, com ordres d’allunyament, prohibició d’ús de l’habitatge familiar, la suspensió de la pàtria potestat, o mesures restrictives vinculades a les comunicacions o les xarxes socials.

Tot i que el marc normatiu és el mateix a tot arreu, hi ha grans desigualtats en l’aplicació d’aquestes mesures. Les opcions d’aconseguir una mesura de protecció depenen en gran mesura d’on viu cada víctima. Si és de Sòria, Burgos, Osca o Salamanca gairebé té un 100% de probabilitats que el jutge estimi que sí que concorren suficients motius per a decretar alguna mesura. Si la víctima que ho sol·licita és de Girona, les possibilitats són només del 60%. La Fiscalia, en la seva memòria anual de 2016, ja alertava d’aquest fenomen, i animava a investigar-ho. En un assumpte tan seriós, és incomprensible que hi hagi diverses vares de mesurar.