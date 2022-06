La devoció política deixa de resultar creïble quan, pel motiu que sigui, qualsevol acció pot semblar un acte de favoritisme i una petició educada, de senzilla resolució i molta paciència (més de tres anys per desplaçar dues pilones que dificulten l’accés al pàrquing a una dona de 80 anys amb problemes de mobilitat), és contestada amb paraules d’obvi caràcter populista per part d’un, de mala educació per part d’un altre, i d’omissió total per part d’un altre membre de l’ajuntament. Un alcalde hauria de deure’s al poble, a un total, ser assertiu i donar solució, per això es presenten, no? O és que potser Sant Julià de Ramis-Medinyà és una excepció i després de 37 anys com a veí no m’he assabentat.