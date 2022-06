És una cosa que no entenc i que no comparteixo. El meu sentit comú em diu que la vegetació és com la pell de la terra, si la traiem o hi posem pedaços de ciment i quitrà, la terra, com la pell es crema i es fa malbé. Abans es deia que els arbres atreien la pluja, potser ara ningú s’ho creu però el que no es pot negar és que sota un arbre s’està més bé que en una habitació amb aire condicionat. Les fulles fan de bescanviador de calor i són capaces d’atenuar la temperatura del vent , sigui calent o sigui fred. Potser sigui aquesta regulació de l’aire a gran escala la que tingui quelcom a veure amb el fet que es produeixi la pluja.

Ens falta gestió dels boscos i neteges, ens sobren macrogranges i purins. Aniquilem boscos sencers per fer-hi conreus o plantar arbres més rentables sense tenir en compte les espècies autòctones i les biodiversitats de cada zona. Ho reduïm tot a una qüestió econòmica i de rendiment. Potser la vida i la natura no hi entenen tant de rendiments i ens caldria arremangar-nos i veure altres maneres de fer les coses, de gestionar les nostres granges, de tornar els animals al bosc. Els arbres també poden fer ombra a les vaques i als porcs. De fomentar indústries capaces de gestionar els recursos propis i a la vegada ser rentables i respectuoses amb l’entorn. Molts ho han aconseguit. El bosc ens dona molt, n’hem de tenir cura!