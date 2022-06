Sense aigua a la piscina

Algú ha decidit que la piscina de la Devesa, l’única municipal a l’aire lliure a Girona, s’obre demà i no hi ha ni una onada de calor amb temperatures rècord que sigui capaç de moure-ho. Si l’Ajuntament no té flexibilitat per adaptar-se en situacions com aquesta, que podem esperar en casos encara més transcendents?

Avui, dia de calor i nervis, ja m’entenen, o ahir, hauria sigut ideal haver pogut avançar la inauguració de la temporada. Guanyem ho va denunciar al darrer ple, posant en consideració que fins i tot Protecció Civil recomana reformular els calendaris de les piscines públiques i obrir-les abans perquè les onades de calor ja no són cap anècdota i han vingut per quedar-se. Fa setmanes que fa calor, per Temps de Flors ja en feia, pel Festivalot encara en feia més, però ni així s’ha pogut fer un exercici de previsió. Algú va decidir que seria el dia 20, un dilluns, i avall que fa baixada. Això passa a Girona, però no a tot arreu és així. A Salt i a Fornells, per exemple, sí que un s’hi pot anar a refrescar a la piscina municipal, obertes des d’ahir. No s’hi ha sigut a temps a avançar l’obertura però potser seria per plantejar retardar el tancament, previst per l’11 de setembre, perquè fa temps que de calor en fa fins a tocar l’octubre.