Caldes de Malavella és un gran poble sardanista. Des de la immediata postguerra l’Agrupació de Sardanistes manté viva la flama. El meu pare, en Generós Ciurana, que aviat farà 90 anys, en va ser soci fundador. Veig que s’anuncia la Diada del Soci per al 2 de juliol i que, com és costum és tanca l’audició amb una peça del recordat mestre Francesc Mas i Ros. Veig també que aquest programa s’obre una peça del músic Antoni Mas i Bou. Com que m’havia queixat de l’absència de sardanes de l’Antoni en aquesta secció del Diari de Girona, ara vull felicitar a la junta i animar-los a continuar treballant per la nostra dansa en un poble molt sardanista. Amunt i crits, noies i nois.