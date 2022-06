Dins la inflació que patim, el més inflat, em sembla a mi que és la desconfiança, davant l’enigma dels altres, que si em podran fer això o allò altre, sense percebre més que ofenses i menyspreus, fins i tot dels veïns, a qui espiem des de la porta o des de la finestra.

Aquesta desconfiança produeix sobretot por i malestar. I també hi ha gent que es dedica a fomentar-la per tenir-nos ocupats en una cosa que ens porti molt de temps i així els molestem menys. Total, això de sempre, cal perdre aquesta desconfiança que no es cura més que fiant-se de tots els altres, que no vénen a per tu constantment encara que tinguis aquesta sensació.