En una situació climàtica apocalíptica pel planeta i els seus habitants, –malgrat que molts polítics encara no en són conscients– és doncs responsabilitat dels ajuntaments d’actuar i considerar com a prioritat la plantació intensiva d’arbrat d’ombra.

Tenint en compta el benestar físic i anímic, entre tantes altres avantatges, que ens aporta viure entre els arbres, ara més que mai és urgent «ofegar de verd» tants llocs literalment ofegats per l’asfalt: Zones de jocs d’infants, voreres, aparcaments de les grans superfícies i d’hospitals, polígons, patis d’escola, parades d’autobús, marges de camins i carreteres...

Davant un futur incert i poc esperançador, on les temperatures aniran pujant, són els ajuntaments els qui amb aquest gest, aportaran un gra de sorra per alleujar al ciutadà i frenar, dins el possible, l’avançament del canvi climàtic.